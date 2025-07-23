Kaymakam Özbalta, Bolat Mahallesi Yatılı Kur'an Kursu'nu Ziyaret Etti

Kaymakam Özbalta, Bolat Mahallesi Yatılı Kur'an Kursu'nu Ziyaret Etti
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Ladik Kaymakamı Muhammet Özbalta, Bolat Mahallesi Yatılı Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek öğrencilerin el sanatları ve seramik eserlerini inceledi. Kursun önemine değinen Özbalta, gençlerin dini değerlere bağlılıklarını takdirle karşıladı.

Ladik Kaymakamı Muhammet Özbalta, Bolat Mahallesi Yatılı Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.

Kur'an kursunu ziyaret eden Özbalta, burada usta öğretici Yıldız Sancı tarafından öğrencilere verilen el sanatları ile seramik eğitimin ardından yapılan eserlerin bulunduğu sergiyi de açtı.

El sanatları kursunda yaptıkları ürünleri çok beğendiğini belirten Özbalta, kurs ortamı, mutfak ve dinlenme alanlarını da inceledi.

Özbalta, gençlerin Kur'an-ı Kerim ve dini bilgilere bağlılıklarını takdirle karşıladığını dile getirerek, "Buradan yetişen, hafız olan kızlarımızın sağlam aile yapısının en önemli bireyi olacaklarına inancım tamdır." dedi.

Ziyarete İlçe Müftüsü Kemal Menceloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aksoy, Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Tuzcu, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Tolga Can ile kurs yöneticisi Mustafa Taslak katıldı.

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Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel
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