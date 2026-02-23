Güdül Kaymakamı Akar, iftar sofrasına konuk oldu
Ankara'nın Güdül ilçesinde Kaymakam Naim Akar, ramazan dolayısıyla vatandaşların evinde orucunu açarak mahalle ziyaretlerine devam etti. Akar, Dursun ailesinin iftar sofrasına katıldı.
Ankara'nın Güdül ilçesinde mahalle ziyaretlerini sürdüren Kaymakam Naim Akar, ramazan dolayısıyla orucunu vatandaşın evinde açtı.
Ziyaretleri kapsamında Nurcan ve Veysel Dursun ailesinin iftar sofrasına oturan Kaymakam Akar, ev sakinleriyle orucunu açtı.
Veysel Dursun, ramazan akşamında iftar sofralarına katılan Akar'a teşekkür etti.
Akar da sofralarına misafir olduğu Dursan ailesine hayırlı ramazanlar diledi.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak