Güdül Kaymakamı Akar, iftar sofrasına konuk oldu

Ankara'nın Güdül ilçesinde Kaymakam Naim Akar, ramazan dolayısıyla vatandaşların evinde orucunu açarak mahalle ziyaretlerine devam etti. Akar, Dursun ailesinin iftar sofrasına katıldı.

Ankara'nın Güdül ilçesinde mahalle ziyaretlerini sürdüren Kaymakam Naim Akar, ramazan dolayısıyla orucunu vatandaşın evinde açtı.

Ziyaretleri kapsamında Nurcan ve Veysel Dursun ailesinin iftar sofrasına oturan Kaymakam Akar, ev sakinleriyle orucunu açtı.

Veysel Dursun, ramazan akşamında iftar sofralarına katılan Akar'a teşekkür etti.

Akar da sofralarına misafir olduğu Dursan ailesine hayırlı ramazanlar diledi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

