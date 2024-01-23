Kaymakam Kulp'ta Kavga Eden Aileleri Barıştırdı

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde kaymakamlık binası önünde kavga eden iki alenin bireylerini, Kaymakam Burak Akeller sakinleştirdi. Akeller ve kanaat önderlerinin de görüşmesiyle taraflar barıştırıldı.

Olay, öğleden sonra Kulp Kaymakamlığı girişinde meydana geldi. İki aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kaymakam Burak Akeller, sesler üzerine dışarı çıkıp tarafları sakinleştirdi. Akeller, daha sonra Kaymakamlık binasına geçip, kanaat önderleriyle birlikte ailelerle görüştü. Taraflar barışırken, beraber yenilen yemeğin ardından Kaymakam Akeller ve taraflar hatıra fotoğrafı çektirdi.