Asarcık Kaymakamı Korkmaz'dan özel eğitim merkezine ziyaret

Asarcık Kaymakamı Ahmet Tayyip Korkmaz, Özel Meva Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek kurumun faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve eğitim camiasına destek dileklerinde bulundu.

Asarcık Kaymakamı Ahmet Tayyip Korkmaz, Özel Meva Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Eğitim merkezi müdürü Dursun Yılmaz'dan kurumun faaliyetleri hakkında bilgi alan Korkmaz, çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulundu.

Kaymakam Korkmaz, eğitim camiasına çalışmalarında kolaylık diledi.

Kaynak: AA / Meryem Argüç - Güncel
