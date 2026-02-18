Haberler

Taşova Kaymakamı, TÜBİTAK Proje Yarışmalarında Başarı Gösteren Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Taşova Kaymakamı Salih Kartal, Samsun'da gerçekleştirilen TÜBİTAK 2204-A Lise Proje Yarışmaları'nda bölge birincisi olan Şehit İdris Bolat Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Kartal, öğrencileri tebrik ederek, Ankara'da düzenlenecek finallerde başarılar diledi ve bilimsel projelerin önemine vurgu yaptı.

Taşova Kaymakamı Salih Kartal, Samsun'da düzenlenen TÜBİTAK 2204-A Lise Proje Yarışmaları'nda dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi.

Kartal, hazırladıkları projeyle bölge birincisi olan Şehit İdris Bolat Anadolu Lisesi öğrencileri Damla Kılıç ve Ceylin Şahin'i makamında kabul etti.

Öğrencileri ve öğretmenlerini başarılarından dolayı tebrik eden, Ankara'da düzenlenecek finallerde başarılar dileyen Kartal, "Çevre dostu ve sürdürülebilir çözümler üreten bilimsel projeleri son derece kıymetli buluyoruz. Gençlerimizin akademik çalışmalarına her zaman destek vereceğiz." dedi.

Ziyarette, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, Okul Müdürü Osman Uysal ve proje danışmanı Müdür Yardımcısı Bilal Ertuğrul da yer aldı.

Kaynak: AA " / " + Tevfik Öztürk -
