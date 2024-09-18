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Kaymakam Karaaslan'dan Kreş Ziyareti ve Köy Turları

Kaymakam Karaaslan'dan Kreş Ziyareti ve Köy Turları
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Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Selahattin-İlkay Saka Kreş ve Gündüz Bakımevi'ni ziyaret ederek çocukların eğitimine olan önemini vurguladı. Ayrıca, köy ziyaretleriyle vatandaşların taleplerine yanıt verip sorunlarını dinledi.

Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi bünyesine kazandırılan Selahattin-İlkay Saka Kreş ve Gündüz Bakımevi'ni ziyaret etti.

Kaymakam Karaaslan, ziyaretinde yaptığı konuşmada, kreş eğitiminin çocukların zihinsel, bilişsel ve sosyal gelişimleri açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Çocukların her anlamda iyi yetişmesini sağlamanın en öncelikli görevlerinden olduğunu dile getiren Karaaslan, "Yapımında sona yaklaşılan kreş ve gündüz bakımevinin modern eğitim materyalleri ve uzman öğretmen kadrosuyla çocukların gelişimine katkı sağlamasını amaçlıyoruz. Çocukların geleceği için desteğini esirgemeyen hayırsever bağışçımız Selahattin Saka'ya teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Karaaslan'dan köy ziyaretleri

Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, köy ziyaretlerine devam ediyor.

Karaaslan, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin ile birlikte İnalanı, Gelinsini ve Yakacık köylerini ziyaret etti.

Karaaslan, yaptığı ziyaretler sırasında, vatandaşlar ile sohbet ederek taleplerini, isteklerini dinleme fırsatı bulduklarını belirtti.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile hareket ettiklerini ifade eden Karaaslan, köylerin sorunlarını yerinde tespit edip, çözüm üretmeye devam ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel

Ahmet Karaaslan Yerel Yönetim Güncel Eğitim Yaşam

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