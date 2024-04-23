Kaymakam İbrahim Civelek, makamını çocuklara devretti
19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda makam koltuğunu çocuklara devretti. Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri öğretmenleriyle birlikte 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek'i makamında ziyaret etti. Makamını sırasıyla öğrencilere devreden Civelek, çocuklara bir günlüğüne görevi teslim etmekten memnuniyet duyduğunu söyledi. Programın sonunda Civelek, çocuklarla fotoğraf çektirdi.
19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda makam koltuğunu çocuklara devretti.
Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri öğretmenleriyle birlikte 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek'i makamında ziyaret etti.
Makamını sırasıyla öğrencilere devreden Civelek, çocuklara bir günlüğüne görevi teslim etmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.
Programın sonunda Civelek, çocuklarla fotoğraf çektirdi.