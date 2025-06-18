Kaymakam Hüseyin Çamkerten, Devrekani'ye Veda Etti

Kaymakam Hüseyin Çamkerten, Devrekani'ye Veda Etti
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Bingöl'ün Kiğı ilçesine tayini çıkan Kastamonu'nun Devrekani Kaymakamı Hüseyin Çamkerten, görev süresinin ardından düzenlenen veda programında ilçeyi çok sevdiğini belirterek duygu dolu bir konuşma yaptı.

Bingöl'ün Kiğı ilçesine tayini çıkan Kastamonu'nun Devrekani Kaymakamı Hüseyin Çamkerten, ilçeye veda etti.

Yaklaşık 2 yıldır görev yaptığı Devrekani Hükümet Konağı önünde düzenlenen veda programında konuşan Kaymakam Çamkerten'in, zaman zaman duygulandığı görüldü.

Devrekani'yi çok sevdiğini dile getiren Çamkerten, "Eğer kabul ederseniz, artık ben de Devrekani'nin bir evladı olarak sizlere veda ediyorum. Buna bir veda demeyelim, bir ara veriyoruz diyelim. Devrekani'yi hiçbir zaman afet, musibet, bela bulmasın." dedi.

İlçe halkından helallik isteyen Çamkerten, "Benden yana bir hakkım yoktur, varsa da helali hoş olsun. Rabb'im cennetinde buluştursun. Elbette eksiğimiz, kusurumuz olmuştur. Şahsi menfaatim uğruna kimseye yanlış yapmadım. İnşallah haklarınızı helal edersiniz." ifadelerini kullandı.

Konuşmasını Kastamonu'ya özgü yerel ağızla sürdüren Çamkerten, "Gıcı (kozalak) topladık, et ekmeği yedik, mantar topladık, ibi (hindi) yedik, kapıyı da gıygaşuk (yarım açık) bıraktık. Nasrullah'tan suyu içtik, Gambur Köprü'den geçtik. Hepinizin bir evi var Bingöl'de. Yolunuz düşerse şeref duyarım." şeklinde konuştu.

Büyüğünden küçüğüne herkesle vedalaşan Çamkerten, ilçeden ayrıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Tavukçu - Güncel
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