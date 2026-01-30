Haberler

Alaşehir Kaymakamı Güngör, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Güncelleme:
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Kaymakam Alper Faruk Güngör, çeşitli mahalleleri ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi ve çözüm taahhüdünde bulundu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Kaymakam Alper Faruk Güngör, mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakam Güngör programı kapsamında İsmetiye, Kemaliye, Gülpınar ve Soğanlı mahallelerini ziyaret etti, vatandaşları dinledi.

Bildirilen sorunların ilgili kurumlarla birlikte en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını ifade eden Güngör, "Sorunların çözümü konusunda her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Kapımız sizlere her zaman açık. Sizlerin taleplerini birinci ağızdan dinlemek ve çözüm üretmek için buradayız." dedi.

Vatandaşlar da Güngör'ün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel
