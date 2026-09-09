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Kaymakam Güneş, devlet yatırımlarını inceledi

Kaymakam Güneş, devlet yatırımlarını inceledi
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Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, ilçede devam eden kamu yatırımlarında inceleme gerçekleştirdi.

Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, ilçede devam eden kamu yatırımlarında inceleme gerçekleştirdi.

Güneş, Mehmet Paşa Ortaokulu ve Gümüş İlkokulunu ziyaret ederek Doğalgaz Dönüşüm Projesi kapsamında yürütülen çalışmaları inceledi.

Okulların yeni eğitim öğretim dönemine hazırlık durumunu değerlendiren Güneş, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Güneş, ilçede Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı sürdürülen sentetik futbol sahasında da incelemelerde bulundu.

Güneş, çalışmaların planlanan süreç doğrultusunda devam ettiğini belirtti.

Kaynak: AA
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