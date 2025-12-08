Haberler

Sason Kaymakamı Başar, anaokulu öğrencileriyle buluştu

Sason Kaymakamı Başar, anaokulu öğrencileriyle buluştu
Güncelleme:
Sason Kaymakamı Furkan Başar, eşiyle birlikte Alparslan Anaokulu'nu ziyaret ederek, öğrencilere etkinliklerde eşlik etti ve öğretmenlere teşekkürlerini iletti.

Sason Kaymakamı Furkan Başar, anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Kaymakam Başar, eşi Şeyma Başar ile Alparslan Anaokuluna ziyarette bulundu.

Sınıfları gezen Başar, öğrencilere, katıldıkları etkinliklerde eşlik etti.

Okul yönetiminden çalışmaları hakkında bilgi alan Başar, çocukların yüzündeki gülümsemenin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Başar, "Özverili çalışmaları ve emekleri için tüm öğretmenlerimize gönülden teşekkür ediyor, geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimize sağlık, huzur ve hayallerini süsleyen umut dolu bir yaşam diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Metin Özmen - Güncel
title