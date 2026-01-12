Gerze Kaymakamı Büyüker, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Gerze Kaymakamı Yıldız Büyüker, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025 yılına damga vuran fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2025" oylamasına katıldı.

Büyüker, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Büyüker, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından","Haber" kategorisinde ise Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" fotoğraflarına oy verdi.

"Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü" fotoğrafından yana oyunu kullanan Büyüker, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" fotoğrafını seçti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi, saat 17.00'ye kadar devam edecek.