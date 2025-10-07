Haberler

Kaymakam Büyüker, Gerze'de Yol Yapım Çalışmalarını İnceledi

Sinop'un Gerze ilçesinde Kaymakam Yıldız Büyüker, köylerde yürütülen yol yapım çalışmalarını ziyaret ederek, modernizasyonun önemine vurgu yaptı ve çalışmaların titizlikle sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Büyüker, Yenikent ve Çeçe köylerini ziyaret ederek, devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Köy yollarının modernize edilmesinin önem taşıdığını belirten Büyüker, yatırımların hem vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracağını hem de kırsal kalkınmaya katkı sağlayacağını kaydetti.

Büyüker, çalışmaların titizlikle sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel
