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Kaymakam Bozdemir, 23 Nisan'ı Öğrenciyle Kutladı

Kaymakam Bozdemir, 23 Nisan'ı Öğrenciyle Kutladı
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Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu ilkokul öğrencisi Eylül Uysal'a devretti. Öğrenciyle sohbet eden Bozdemir, bayram coşkusunu paylaştı.

Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti.

Şükrü Köymen İlkokulu Müdürü Hasan Asa, öğretmen Safinaz Çelik ve öğrenci Eylül Uysal, Kaymakam Bozdemir'i makamında ziyaret etti.

Bozdemir, bayram dolayısıyla koltuğunu Uysal'a bıraktı.

Öğrenciyle sohbet eden Bozdemir, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

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Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
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