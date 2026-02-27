Haberler

Apart otelin penceresinden çıkan Uğur, 9 gündür aranıyor

Güncelleme:
Hatay'ın Antakya ilçesinde kaldığı apart otelin penceresinden çıkmasının ardından kaybolan 27 yaşındaki Uğur Çalışkan'ı bulmak için arama çalışmaları sürüyor. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Çalışkan'a ait bazı kıyafetler ve cüzdanı bulundu.

HATAY'ın Antakya ilçesinde kaldığı apart otel odasının penceresinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Uğur Çalışkan'ı (27) arama çalışmaları 9'uncu gününde de devam ediyor.

Olay, Serinyol Mahallesi'nde meydana geldi. Kuzenleriyle apart otelin 2'nci katında oda kiralayan Uğur Çalışkan, 19 Şubat'ta sabaha karşı bilinmeyen nedenle odanın penceresinden çıkarak bahçeye indi. Bir süre sonra binanın dış cephesinden tırmanıp yeniden odaya çıkmaya çalışan Çalışkan, başarılı olamayınca bölgeden uzaklaştı. Sabah Çalışkan'ın odada olmadığını fark eden kuzenleri, güvenlik kamerası görüntülerini izleyince durumu polise bildirdi. Kayıp başvurusu üzerine başlatılan arama çalışmalarına AFAD ekipleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşları katıldı.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve çalışmak için kuzenleriyle Van'dan Hatay'a geldiği belirtilen Çalışkan'ı bulmak için çok sayıda araç, personel, 1 iz takip köpeği ve 2 dron ile bölgede arama-tarama faaliyetleri yürütüldü. Ekiplerin çevredeki ormanlarda, dere yatakları ve metruk binalarda aradığı Uğur Çalışkan'a ait bazı kıyafetler ile cüzdanı dün dağlık arazide bulundu. Aramalar, aralıksız devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
