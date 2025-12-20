Haberler

Eskişehir'de 4 gündür haber alınamayan öğretmen, Porsuk Çayı'nda aranıyor

Eskişehir'de 4 gündür haber alınamayan öğretmen, Porsuk Çayı'nda aranıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de 4 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kaybolan Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan için Porsuk Çayı'nda arama çalışmaları devam ediyor. Arslan'ın en son görüldüğü yerden hareketle başlatılan çalışmalar, AFAD ve diğer ekiplerin katılımıyla yürütülüyor.

ESKİŞEHİR'de 4 gün önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan (51) için Porsuk Çayı'nda arama başlatıldı.

Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan, 16 Aralık günü Gökmeydan Mahallesi Dedeefendi Caddesi'ndeki evinden ayrıldı. Uzun süre eve dönmeyen Arslan'ın yakınları, kayıp ihbarıyla polise başvurdu. Polis ekipleri Arslan'ın bulunması için çalışma başlattı. Yapılan incelemede Arslan'ın en son Gökmeydan Mahallesi Doğualp Sokak'ta görüldüğü tespit edilirken, hemen yanındaki Porsuk Çayı'na düşmüş olabileceği değerlendirildi. Porsuk Çayı'nın kapakları kapatılarak, içerideki suyun büyük bir bölümü tahliye edildi. Porsuk Çayı'ndaki aramalara Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), MEB Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve itfaiye ekiplerinin de aralarında olduğu 70 kişilik ekip katıldı.

Arama çalışmalarının sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Sadettin Saran'ın yaklaşık 2 saat süren ifade işlemi tamamlandı

Sadettin Saran ifade verdi! Ünlülerle aynı süreçten geçecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eyüpspor'dan bomba Fenerbahçe maçı paylaşımı: Yatacağınız belliydi Fener'inize

Eyüpspor'dan bomba Fenerbahçe maçı paylaşımı
ABD Suriye'de askeri operasyon başlattı

ABD'den sınır komşumuzda askeri operasyon! Çok sayıda hedef vuruldu
Sadettin Saran sonrası uyuşturucu operasyonunda yeni iddia: Büyük ve önemli bir isim daha var

Sadettin Saran sonrasını işaret etti: Büyük bir isim daha var
'Horoz' lakaplı bu araca galoşsuz binmek yasak

Aracına gözü gibi bakıyor! Lakabı bile var, galoşsuz bindirmiyor
Eyüpspor'dan bomba Fenerbahçe maçı paylaşımı: Yatacağınız belliydi Fener'inize

Eyüpspor'dan bomba Fenerbahçe maçı paylaşımı
Müge Anlı'ya 40 bin TL'lik doğum günü hediyesi! Bakın ne aldı

Müge Anlı'ya 40 bin TL'lik doğum günü hediyesi! Bakın ne aldı
Milli Savunma Bakanı Güler: SDG mutabakata uymazsa kimseye sormadan gerekeni yaparız

Ankara'dan en net harekat mesajı: Kimseye sormadan gerekeni yaparız
Galatasaray'dan Uğurcan Çakır kararı

Galatasaray'dan taraftarı endişelendiren Uğurcan kararı
Tuğyan'ın erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı! Küfürler ve hakaretler...

Olay anlar! Erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı
6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu

Günlerdir beklenen maçta kazanan belli oldu
Transferde bombalar peş peşe! Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attıracak

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attırıyor
Yeni Azra Akın! 2025 Türkiye Güzeli Sıla Saraydemir kimdir?

Yeni Azra Akın! 2025 Türkiye Güzeli Sıla Saraydemir kimdir?
Silahlı kavgaya karışan genç futbolcu hayatını kaybetti

Silahlı kavgaya karışan genç futbolcudan acı haber
title