Haberler

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu koruma memurunun kullandığı cip, incelemeye alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'de 2020'den beri kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında, dönemin valisi Tuncay Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu'nun kullandığı cip bulundu. Araç, kriminal inceleme için Ankara'ya gönderildi.

TUNCELİ'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku soruşturmasında, tutuklu yargılanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun o dönem kullandığı cip bulundu. Araç, detaylı kriminal inceleme için Ankara'ya gönderildi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada, 'delilleri yok etme, gizleme' suçlamasıyla tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun o dönem kullandığı araçla ilgili çalışma yapıldı. Savcılık ve kolluk ifadelerinde de gündeme gelen cipin tespit edilmesinin ardından ekipler, araca ulaştı.

ARAÇ BELEDİYEYE BAĞIŞLANMIŞ

Yapılan incelemelerde, cipin o dönem Tunceli Belediyesi envanterinde bulunduğu, valilik bünyesinde kullanıldığı, daha sonra da Nazımiye Belediyesi'ne bağışlandığı belirlendi. Ekipler, aracı çekiciyle alarak detaylı kriminal inceleme yapılması amacıyla Ankara Kriminal Laboratuvarı'na gönderdi. Araçta DNA örnekleri, biyolojik izler, lif ve temas kalıntıları ile olası temizleme işlemlerine ilişkin kimyasal izler yönünden inceleme yapılacağı, elde edilecek DNA bulgularının Gülistan Doku'nun anne ve babasından alınan örneklerle karşılaştırılacağı öğrenildi.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Makam araçlarının satışa çıkarılmasıyla ilgili Özgür Özel cephesinden ilk açıklama

Özel'in Aziz İhsan Aktaş iddiası, Kılıçdaroğlu'nun başını ağrıtacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım

Akrabasının boğazını kesip cansız bedenini kahvehanenin önüne attı
Galatasaray'da Osimhen için karar çıktı

Karar çıktı!
Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de oynamıştı! Tolgay Arslan'dan futbola veda

''Hayattaki en zor kararımdan biri'' diyerek duyurdu: Futbolu bıraktı
Rusya'da bayram namazında Müslümanlar camilere sığmadı

Müslümanlar o ülkede camilere sığmadı! Bölgede kuş uçurtmadılar
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur

Kılıçdaroğlu kurultaya ne zaman gidileceğini açıkladı
Kenan Yıldız'ın formasını giyeceği kulüp ''Yüzde 100'' diyerek duyuruldu

Gelecek sezon formasını giyeceği kulüp ''Yüzde 100'' diyerek duyuruldu
Atletico Madrid, Ademola Lookman'a kapıyı gösterdi

Lookman'a ''Güle güle'' dediler