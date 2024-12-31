Kayıp Genç Gölbaşı Gölü'nde Ölü Bulundu
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kayıp olarak aranan 24 yaşındaki Ali Kıraç, gölde ölü bulundu. Yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen gencin cenazesi, Adıyaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan genç, gölde ölü bulundu.
Dün akşam evinden ayrılan Ali Kıraç'a (24) ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Bunun üzerine araştırma yapan ekipler, Kıraç'ın aracını Gölbaşı Gölü kenarında terk edilmiş halde buldu.
Kayıp gencin göle girmiş olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine su altı arama ekibine haber verildi.
Ekiplerce yapılan çalışmada kıyıya yakın alanda bulunan Kıraç'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.