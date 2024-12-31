Üye Girişi
Haberler
Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz
"Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz"
Rusya'nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var
Rusya'nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var
2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
2025 yılında zamlanacak ürün ve hizmetler belli oldu

Kayıp Genç Gölbaşı Gölü'nde Ölü Bulundu

Kayıp Genç Gölbaşı Gölü'nde Ölü Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kayıp olarak aranan 24 yaşındaki Ali Kıraç, gölde ölü bulundu. Yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen gencin cenazesi, Adıyaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan genç, gölde ölü bulundu.

Dün akşam evinden ayrılan Ali Kıraç'a (24) ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine araştırma yapan ekipler, Kıraç'ın aracını Gölbaşı Gölü kenarında terk edilmiş halde buldu.

Kayıp gencin göle girmiş olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine su altı arama ekibine haber verildi.

Ekiplerce yapılan çalışmada kıyıya yakın alanda bulunan Kıraç'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emin Tezerdi - Güncel
img

Telefon sahipleri dikkat! Yarından itibaren dev zam geliyor
img

İstenmeyen gelinden yeni paylaşım
img

Fatih Portakal ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte 2024 yılında hafızalara kazınan 28 olay
İşte 2024'ün geride bıraktıkları
Yeni yıla saatler kala binlerce İstanbullu, Taksim'e akın etti
Adım atacak yer kalmadı! Yeni yıla saatler kala insan seli
Mahmut Tuncer'in kızından cesur paylaşım! 'Baban görmesin' yorumları yapılıyor
Mahmut Tuncer görmesin
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Ümit Özdağ'dan büyük ses getirecek iddia
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Özdağ'dan ses getirecek iddia
Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Sürpriz bir kararla Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
2025'in ilk gününde benzin, mazot ve LPG'ye zam
Benzin, mazot ve LPG'ye büyük zam

Son Dakika Haberleri

En çok yapraklı yonca toplam kaç yapraklıdır? Guinness Dünya Rekorları'na göre, bilinen en çok yaprakli yonca toplam kaç yapraklıdır? 21 Kasım 1998'de İngiltere Championship Ligi'nde oynanan Sunderland-Barnsley maçında Barnsley forveti Ashley Ward, maçın 33. ila 37. dakikaları .... Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi neden terk etti? Kurumsal yeni yıl mesajları 2025! Çalışanlara yılbaşı kutlama mesajı örnekleri Sevgiliye yılbaşı mesajı 2025! Kız erkek arkadaşa, flörte yeni yıl kutlama mesajları O Ses Türkiye sunucusu Saadet kimdir? 2025 Saadet Özsırkıntı kimdir, kaç yaşında? O Ses Türkiye Ebru Gündeş neden yok 2025? O Ses Türkiye Murat Boz neden yok 2025? O Ses Türkiye Ezgi Mola takımında kimler var? O Ses Türkiye Seda Sayan neden yok 2025?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.