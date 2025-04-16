Kayıp Genç Fatih Aydın'ın Cesedi Bulundu

Küçükçekmece'de 3 gün önce arazide bulunan erkek cesedinin, hakkında 9 ay önce kayıp başvurusu yapılan Fatih Aydın'a (22) ait olduğu belirlendi.

Fatih Mahallesi Atatürk Köşkü Caddesi'nde 13 Nisan'da, 3 katlı metruk binanın arka tarafındaki boş arazide bulunan ve otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan ceset üzerindeki kimlik belirleme çalışmaları tamamlandı.

Alınan DNA örneklerinin ardından cesedin daha önce kayıp başvurusu yapılan Fatih Aydın'a ait olduğu tespit edildi.

Fatih Aydın hakkında ailesinin 7 Temmuz 2024'te polise kayıp başvurusunda bulunduğu, annenin ifadesinde, oğlunun babasıyla yaşanan tartışmanın ardından sinirlenerek evden çıktığını, kendisinden bir daha haber alınamadığını söylediği öğrenildi.