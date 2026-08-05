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Kayıp engelli vatandaş sağ bulundu

Kayıp engelli vatandaş sağ bulundu
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Adana Kozan'da 3 gün önce kaybolan duyma ve konuşma engelli Uğur Okuducu, arama kurtarma ekipleri ve mahalle sakinlerinin çalışması sonucu Tepecikören Mahallesi'nde sağ olarak bulundu. Sağlık durumu iyi olan Okuducu, hastanede kontrolün ardından ailesine teslim edildi.

ADANA'nın Kozan ilçesinde 3 gün önce kaybolan duyma ve konuşma engelli Uğur Okuducu (52), sağ bulundu.

Kozan ilçesi Postkabasakal Mahallesi'nde oturan duyma ve konuşma engelli Uğur Okuducu, 3 Ağustos'ta evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine jandarma ve Yesevi Arama Kurtarma (YAK) ekipleri Okuducu'nun bulunması için çalışma başlattı. Mahalle sakinleri de ekiplerin arama çalışmasına destek verdi. Okuducu, Tepecikören Mahallesi'nde bugün sabah sağ olarak bulundu. Sağlık durumu iyi olan Okuducu, tedbiren Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldükten sonra ailesine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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