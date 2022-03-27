Kayıp Dursun Zehir soruşturmasında 4 şüpheli adliyede (2)

RİZE (DHA) - CİNAYETİ İTİRAF ETTİ; 2 TUTUKLAMA

Rize'de 5,5 aydır haber alınamayan, öldürüldüğüne yönelik itirafçı iddiasıyla başlatılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmayan Dursun Zehir'in (71) kaybolmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden cinayeti itiraf eden Yasin Şanal (24) ve Zehir'in torunu Kerim Bekar (21) tutuklandı. Diğer şüphelilerden taksi sürücüsü S.Y. mahkemece, Enes G. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Dedeme borcum olduğunu, borcumu ödeyeceğimi söyledim. Kendisi bana bu hususu sormadı. Sabah kendisi bana hiçbir şey demeden evden ayrılıp gitmiş. Ben de dedem evden gittikten yarım saat 40 dakika sonra üstümü giyinerek dedemi evde kontrol edip çıktım. Sonra dedemin kayıp olduğunu öğrendim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Yasin sürekli iftira atarak bizi bu olayın içerisine çekmeye çalışmaktadır."

Arzu ERBAŞ/ RİZE,