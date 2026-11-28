AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın dün gece Bolu'da oluşturulan kriz merkezinde kayıp çocukların bulunduğu haberini aldığı anlar ve yaşanan sevinç kameraya yansıdı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yedigöller Milli Parkı bölgesinde irtibat kesilen Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde kalan 10 kız çocuğu ile 3 görevlinin bulunduğu aracın arama çalışmalarını, Bolu İl Jandarma Komutanlığı'nda oluşturulan koordinasyon merkezinden takip etti. Jandarma, AFAD, sağlık ve UMKE ekipleri ile Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin sahadaki çalışmalarını kriz merkezinde izleyen Göktaş, kafileye ulaşıldığı ve durumlarının iyi olduğu haberini burada aldı. Kriz merkezinde yaşanan sevinç anı cep telefonuyla kaydedildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A BİLGİ VERDİ

Bakan Göktaş, haberi alır almaz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iletişim sağlayarak durum hakkında bilgi verdi. Göktaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde kameraya yansıyan ifadeleri şu şekilde:

"Yanlış bir yola sapmışlar, çamura batmışlar. Elhamdülillah kriz merkezinde haberi geldi. Hepsinin sağlığı yerinde. Müjdeyi de size vermek istedim. 14-17 yaş grubu, 10 kız çocuğumuz, 3 personelimiz. AFAD Başkanımız burada, İçişleri Bakanımız yolda, bütün komutanlarımız burada. İHA, SİHA'larımızla BAYRAKTAR TB2 de sahadaydı, orman teşkilatımız da sahadaydı. Burada çok büyük bir koordinasyon yürütüldü, vatandaşın çok büyük desteği oldu."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı