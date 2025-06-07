Kayıp Burak Koçak için Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kayıp Burak Koçak için Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 5 Haziran'da kaybolan Burak Koçak için arama çalışmaları sürüyor. Jandarma ve yerel yöneticiler mahallede bilgi aldı.

ANNE KOÇAK'TAN BİLGİ ALINDI

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Altıntaş Mahallesi'ndeki evinden 5 Haziran'da okula gitmek için çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Burak Koçak'ı arama çalışmaları 2'nci devam ederken, Orhaneli İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Sarıoğlu, Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır mahalleye gelerek arama çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ayrıca Burak Koçak'ın amcası ve annesi Hanife Koçak'tan kayıp oğlu hakkında genel bilgi aldıkları öğrenildi.

Haber: Esra TÜRKER Kamera: Bursa,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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