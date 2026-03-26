Adana'da kayıp olarak aranan kız çocuğu bulundu
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde kaybolan 13 yaşındaki İklim Nur İnce, jandarma ve AFAD ekiplerinin arama çalışmaları sonucunda bulundu. Kız çocuğu, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.
Jandarma ve AFAD ekipleri, Himmetli Mahallesi'ndeki evinden dün ayrıldıktan sonra haber alınamayan İklim Nur İnce'yi arama çalışmalarını sürdürdü.
Dron yardımıyla bölgeyi araştıran ekipler, iz takip köpeğinin tepki verdiği bir evde yaptıkları incelemede çocuğu buldu.
İklim Nur, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.
Kaynak: AA / Tuğba Kan