Haberler

Kayınpeder damat kavgası; 2 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ANKARA'nın Mamak ilçesinde Murat Güven, kayınpederi Muharrem Güven'i tabanca ile vurdu. Muharrem Güven'in oğlu da Murat Güven'i bıçakla yaraladı. Yaralılar, hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde Cengizhan Mahallesi Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. Muharrem Güven, damadı Murat Güven'in, şiddet uyguladığını iddia ettiği kızını bir süre önce kendi evine götürdü. Murat Güven, sokakta kayınpederi Muharrem Güven ile karşılaşınca aralarında bu yüzden tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü, Murat Güven, üzerinde bulunan tabanca ile kayınpederine ateş etti. Muharrem Güven'in yanında bulunan oğlu da Murat Güven'i bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Muharrem Güven'in durumunun ağır olduğu belirtildi. Muharrem Güven'in oğlu, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Görgü tanığı Gökhan Aktaş, "3 kişi kavga ediyorlardı, bağırıp çağırıyorlardı. Birbirlerinin üstüne yürüdüler. Biri kalçasından bıçakla yaralanmış, biri karın boşluğundan vurulmuş" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Mikail KARAMAN-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD heyeti müzakereler için Pakistan'a gidiyor

İran'dan sonra Trump da "müzakere" ile ilgili kararını verdi
Ünlü hamburgercide skandal! Servis şoförü, kadın çalışanı evine götürüp...

Ünlü hamburgercide skandal! Servis şoförü, kadın çalışanı evine götürüp...
Anıtkabir'le ilgili tartışılan öneri! Karşı çıkan da var, destekleyen de

Anıtkabir'le ilgili yeni öneri! Karşı çıkan da var, destekleyen de

CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım, sert sözlerle istifa etti

En büyük ilçelerden! CHP'li başkan zehir zemberek sözlerle istifa etti
Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo

Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo
Ünlü hamburgercide skandal! Servis şoförü, kadın çalışanı evine götürüp...

Ünlü hamburgercide skandal! Servis şoförü, kadın çalışanı evine götürüp...
Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında müebbet hapis istendi

İddianame hazır! Aleyna ve tetiğe basan için aynı ceza istendi
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde hastalardan rüşvet alan doktorlara 12 yıla kadar hapis talebi

Devlet hastanesindeki rüşvet skandalında, doktordan pes dedirten ifade