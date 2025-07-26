Kaybolan Yaşlı Adam, AFAD ve Jandarma Tarafından Bulundu
Tokat'ın Niksar ilçesinde, 70 yaşındaki Hüseyin Yılmaz, evinden ayrıldıktan sonra kayboldu. Ailesinin ihbarı üzerine AFAD ve jandarma ekipleri, yapılan arama çalışmaları sonucunda Yılmaz'ı ormanlık alanda buldu ve ailesine teslim etti.
Tokat'ın Niksar ilçesinde kaybolan yaşlı adam, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından bulundu.
İlçeye bağlı Özveren köyünde yaşayan 70 yaşındaki Hüseyin Yılmaz, sabah saatlerinde evinden ayrıldı.
Uzun süre geçmesine rağmen Yılmaz'dan haber alamamaları üzerine ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi.
AFAD ve jandarma ekiplerince yapılan arama çalışmaları sonucu Yılmaz, Çamiçi Yaylası ormanlık alanında bulundu.
Yılmaz, ailesine teslim edildi.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel