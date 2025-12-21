Haberler

Kaybolduktan 15 gün sonra cansız bedeni bulunan engelli, toprağa verildi

Kaybolduktan 15 gün sonra cansız bedeni bulunan engelli, toprağa verildi
Adana'da kaybolduktan 15 gün sonra dere kenarında bulunan 72 yaşındaki Vahit Şentuna, gözyaşları arasında toprağa verildi. Ailesi kaybolduktan sonra jandarma, polis ve AFAD ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmaları sonrasında cesedi bulundu.

ADANA'da kaybolduktan 15 gün sonra dere kenarında cesedi bulunan Vahit Şentuna (72), gözyaşları arasında toprağa verildi.

İmamoğlu ilçesi Saygeçit Mahallesi'nde, 6 Aralık'ta evinden ayrılarak çay ocağına giden, 1 çocuk babası ve zihinsel engelli Vahit Şentuna'dan haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine jandarma, polis ve AFAD ekipleri tarafından havadan ve karadan arama çalışması başlatıldı. Şentuna'ya ait herhangi bir ize rastlanamazken, camide bulunduğu anlara ait güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Arama çalışmaları sürerken, dün öğle saatlerinde Şentuna'nın evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki tarlasına çalışmaya giden çiftçi, dere kenarında ceset görünce durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, cesedin kayıp olarak aranan Vahit Şentuna'ya ait olduğunu belirledi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Şentuna'nın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak memleketi İmamoğlu'na getirildi. Şentuna, burada gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

