Kaybolan Telefonunu Bulmak İçin Telefoncuyu Soymaya Çalıştı

Kaybolan Telefonunu Bulmak İçin Telefoncuyu Soymaya Çalıştı
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Bağcılar'da kaybolan telefonunu sinyallerle bulmaya çalışan M.H.F., telefoncu dükkanının kapısını ve camını çekiçle kırarak içeri girdi. Polis olaya müdahale etti, taraflar şikayetçi olmadı.

BAĞCILAR'da, kaybettiği telefonundan gelen sinyalleri takip eden M.H.F.(26), sinyallerin aynı mahalledeki telefoncu dükkanından geldiğini fark etti. Çekiçle önce iş yerinin kilidini kıran M.H.F., kepengi açtıktan sonra çekiçle camı kırarak içeri girdi. Tezgahtaki kendisine ait olduğunu iddia ettiği telefonu alan M.H.F., iş yerinden uzaklaştı. Olay anı cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Olay, Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında 100. Yıl Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, M.H.F. kaybettiği telefonunu gelen sinyaller üzerinden takip ederek, aynı mahalledeki telefon dükkanına geldi. M.H.F., dükkanın kapalı olması üzerine kepengin kilitlerini çekiçle kırdı. Daha sonra çekiçle camı kıran M.H.F., iş yerine girdikten sonra kendine ait olduğunu öne sürdüğü cep telefonunu aldı. Telefonu alarak uzaklaşan M.H.F.'nin daha sonra iş yerine gelerek, iş yeri sahibi M.N.D.'den özür dilediği ve kırdığı camı yaptırdığı öğrenildi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli M.H.F.'yi ve iş yeri sahibi M.N.D.'yi polis merkezine götürdü. Yapılan incelemelerde telefonun iş yerine başkası tarafından getirildiği anlaşılırken, tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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