Muğla'da 14 gündür haber alınamayan kişi ormanlık alanda bulundu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 14 gün önce kaybolan 43 yaşındaki Şakir Şunka, arama çalışmalarının ardından ormanlık alanda sağ olarak bulundu. Genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Şunka'nın ailesi, jandarmaya kayıp ihbarında bulunmuştu.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 14 gün önce evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kişi, ormanlık alanda bulundu.

Çaykenarı Mahallesi'ndeki evinden 10 Ocak'ta ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Şakir Şunka'ya (43), bölgede arama çalışmalarına katılan ekipler tarafından sağ olarak ulaşıldı.

Bayır Mahallesi'nde ormanlık alanda bulunan Şunka'nın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çaykenarı Mahallesi'nde yaşayan Şakir Şunka (43), 10 Ocak'ta evinden ayrıldıktan sonra geri dönmemesi ve telefonla ulaşılamaması üzerine ailesi durumu 16 Ocak'ta jandarmaya bildirmişti. Aracının Bayır Mahallesi yakınlarında görülmesi üzerine jandarma, orman ve AFAD ekibi ile İHH gönüllülerinin desteğiyle bölgede arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel
