Kaybolan İrfan Doğan'ın Cesedi Avanos HES Barajı'nda Bulundu

Kaybolan İrfan Doğan'ın Cesedi Avanos HES Barajı'nda Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'in Avanos ilçesinde 8 gün önce kaybolan 65 yaşındaki İrfan Doğan'ın cansız bedeni, Avanos Hidroelektrik Santral Barajı'nda bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde, 8 günden beri kayıp olarak aranan İrfan Doğan'ın (65) cansız bedeni, Avanos Hidroelektrik Santral (HES) Barajı'ndan çıkarıldı.

Avanos ilçesinde oturan İrfan Doğan'ın ailesi, 8 gün önce İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusu yaptı. Doğan'ın aracı, 4 gün önce Kızılırmak Nehri kenarındaki araç parkında bulundu. Araçta yapılan aramada Doğan'ın cüzdanı ve telefonu bulundu. Aracın yakınlarında arama yapan ekipler, İrfan Doğan'ın cansız bedenine Avanos HES Barajı'nda ulaştı. Doğan'ın cesedi yapılan incelemenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Doğan'ın kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
270 kişinin can verdiği uçak kazasının nedeni pilotların ses kayıtlarında: Neden kapattın?

Ses kaydı ortaya çıktı! İşte 270 kişinin öldüğü kazanın sebebi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıllar önce de yeni dönemi o duyurmuş! Silahı ilk bırakan PKK'lı Bese Hozat'la ilgili çarpıcı detay

Silahı ilk bırakan PKK'lı Bese Hozat'la ilgili çarpıcı detay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.