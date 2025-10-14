Kaybolan Hurşit Yıldırım 4 Gün Sonra Bulundu

4 SAATTE İNDİRİLDİ

Isparta'nın Eğirdir ilçesi Oluklacı Tepesi bölgesinde kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Hurşit Yıldırım, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından dağlık bölgeden indirildi. Yıldırım'ın bulunduğu yerin sarp kayalık ve çalılıklarla kaplı olması nedeniyle JAK, AFAD ve UMKE ekipleri koordineli şekilde çalışma yürüttü. Yıldırım, özel bir sedyeye alınarak saat 14.00'te zorlu araziden indirilmeye başlandı. Saat 18.00 sıralarında kara ambulansının bulunduğu bölgeye ulaştırılan Yıldırım, ilk müdahalenin ardından Eğirdir Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Bilincinin açık olduğu öğrenilen Hurşit Yıldırım'ın tedavisine başlandı.

JAK timleri ile bölgeye giderek kurtarma çalışmalarına katılan Müsalahattin Kuş, "Sabah saatlerinde başladık aramaya. Hastane üzerine dolandım. Ormanın içinde ayak izlerini buldum. Taşın başına çıkınca kendisini gördüm. Sağlık durumu da gayet iyi" dedi.

Haber - Kamera: Kemal ERBEN/EĞİRDİR (Isparta),