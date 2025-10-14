Haberler

Kaybolan Hurşit Yıldırım 4 Gün Sonra Bulundu

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kaybolan Hurşit Yıldırım, 4 gün süren arama çalışmaları sonucunda bulundu. Dağlık alanda zorlu bir kurtarma operasyonuyla sağ salim indirildi.

4 SAATTE İNDİRİLDİ

Isparta'nın Eğirdir ilçesi Oluklacı Tepesi bölgesinde kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Hurşit Yıldırım, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından dağlık bölgeden indirildi. Yıldırım'ın bulunduğu yerin sarp kayalık ve çalılıklarla kaplı olması nedeniyle JAK, AFAD ve UMKE ekipleri koordineli şekilde çalışma yürüttü. Yıldırım, özel bir sedyeye alınarak saat 14.00'te zorlu araziden indirilmeye başlandı. Saat 18.00 sıralarında kara ambulansının bulunduğu bölgeye ulaştırılan Yıldırım, ilk müdahalenin ardından Eğirdir Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Bilincinin açık olduğu öğrenilen Hurşit Yıldırım'ın tedavisine başlandı.

JAK timleri ile bölgeye giderek kurtarma çalışmalarına katılan Müsalahattin Kuş, "Sabah saatlerinde başladık aramaya. Hastane üzerine dolandım. Ormanın içinde ayak izlerini buldum. Taşın başına çıkınca kendisini gördüm. Sağlık durumu da gayet iyi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
