Kaybolan gebe inek, doğum yapmış halde AFAD ekiplerince bulundu

AMASYA'nın Taşova ilçesinde kaybolan gebe inek, AFAD ekiplerinin dron destekli arama çalışması sonucu doğmuş yapmış halde, buzağısı ile birlikte bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Taşova ilçesine bağlı Çaydibi köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan G.G., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak gebe ineğinin kaybolduğunu bildirerek, yardım talebinde bulundu. İhbarla bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayıp hayvanın bulunabileceği alanlarda dron destekli arama-tarama faaliyeti yürüttü. Koordineli çalışma sonucunda inek, köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta doğum halde görüldü. Dronla konumu belirlenen hayvana ulaşan ekipler, inek ve buzağıyı sahibine teslim etti. G.G. de AFAD ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı