Haberler

Bursa'da 7 yıldır kayıp olan 8 yaşındaki çocuk bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da ailesinin 2019 yılında kayıp ihbarında bulunduğu çocuk, özel ekip tarafından yapılan operasyon ile 7 yıl sonra bulundu. Çocuğun bulunduğu evin hijyen koşulları uygun değildi ve olayla ilgili olarak babaanne tutuklandı.

Almanya vatandaşı R.S. (31), 2019 yılında bir yaşındaki oğlu ile birlikte, çocuğunun babası Umut K.'nin (33) Mustafakemalpaşa ilçesindeki annesi H.S.'ye (60) ait eve gitti.

Bir süre sonra erkek arkadaşının Almanya'ya dönmesi için ısrar ettiği R.S, bunu kabul etmedi.

Daha sonra anne R.S, oğlu N.S'nin kaybolduğuna yönelik polise ihbarda bulundu.

Uzun süren arama çalışmaları sonucu çocuğa ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında şubat ayında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp, Cinayet ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği personelinden oluşan özel ekip kuruldu.

Ekip, durumundan şüphelendiği babaanne H.S'yi teknik ve fiziki takibe aldı.

Yaklaşık bir aylık çalışma sonunda 300 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini değerlendiren ekipler, çocuğun bulunduğu adresi tespit etti.

Polisin düzenlediği operasyonla 8 yaşındaki N.S, yakını R.M'ye ait evde bulundu.

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, atık malzemelerin bulunduğu evin hijyen koşullarının uygun olmadığı görüldü.

Olayla ilgili gözaltına alınan babaanne H.S. ile çocuğun saklandığı ikametin sahibi R.M, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

N.S. ise devlet korumasına alındı.

Bu arada çocuğun babası Umut K'nin ise 2 yıl önce geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Semih Şahin
Savaşta bir ilk! ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı

ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlber Ortaylı, Fatih Sultan Mehmet'i böyle anlatmıştı! Son sözü ders niteliğinde

Fatih Sultan Mehmet'i böyle anlatmıştı! Son sözü ders niteliğinde
HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı

Zincir marketin sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Park halindeki otomobilde ölü bulundu

Otomobilinde ölü bulundu! Araç içindeki düzenek ekipleri şaşırttı
Sokakta yürürken tabanca ile başından vuruldu

Gece yarısı sokakta yürürken başından vurdular
İlber Ortaylı, Fatih Sultan Mehmet'i böyle anlatmıştı! Son sözü ders niteliğinde

Fatih Sultan Mehmet'i böyle anlatmıştı! Son sözü ders niteliğinde
Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi

İran petrolünün kalbi vuruldu, ABD 5 savaş uçağını daha kaybetti
Emeklinin dört gözle beklediği gün geldi

Emeklinin dört gözle beklediği gün geldi