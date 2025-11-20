Haberler

Kaybolan Çoban İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kaybolan Çoban İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Güncelleme:
Yakutiye ilçesinde kaybolan 65 yaşındaki çoban Abdurrahman Kansu'yu bulmak için yapılan arama çalışmalarında henüz herhangi bir iz bulunamadı. Jandarma ve AFAD ekipleri yoğun sis altında bölgede intensif incelemeler yaparken, Türk Kızılayı ekiplere sıcak ikramlarda bulundu.

HENÜZ HERHANGİ BİR İZ BULUNAMADI

Yakutiye ilçesi kırsal Çayırtepe Mahallesi'nde kaybolan çoban Abdurrahman Kansu'yu (65) arama çalışmalarında herhangi bir sonuç alınamadı. Jandarma ve AFAD ekiplerinin yoğun sis altında gerçekleştirdiği aramalarda, henüz çoban ve sürüye ait iz bulunamadı. Çalışmalara katılan ekiplere, Türk Kızılay tarafından sıcak çay ve çorba ikram edildi.

Öte yandan, koyun sürüsünün ise Çayırtepe Mahallesi'nde yaşayan İdris Çakmak'a ait olduğu belirlendi. 160 koyunun satışıyla ilgili anlaşma yapıldığı ve 24 Kasım'da da alışverişin tamamlanacağı öğrenildi.

