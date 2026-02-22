Haberler

Hayvan otlatmaya çıkıp kayboldu, kayalıklardaki yarığa düşmüş halde bulundu

Hayvan otlatmaya çıkıp kayboldu, kayalıklardaki yarığa düşmüş halde bulundu
Güncelleme:
Hayvanlarını otlatmak için dağa çıkan ve kaybolan Ayşe Şahin, 24 saat sonra kayalıkta bulunan çalıya takılı elbise parçası sayesinde kurtarıldı. Sağlık durumu iyi, ancak ayak bileğinde şişlik var.

ÇALIDAKİ ELBİSE PARÇASIYLA BULUNDU

Hayvanlarını otlatmak için evden çıkıp kaybolan ve yaklaşık 24 saat sonra kayalıkta sıkıştığı yarıkta sağ bulunan Ayşe Şahin, Serik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Şahin'in, arama çalışmalarını sürdüren ekipteki bir görevlinin çalıya takılı elbise parçasını fark etmesinden sonra bulunduğu öğrenildi.

Hastanenin önünde açıklama yapan Ayşe Şahin'in oğlu Süleyman Şahin, "Dün sabah keçilerine bakmaya dağa gidiyordu. Evde kimsenin keçilere bakmaya gittiğinden haberi yoktu. Amcasının kızı engel olmaya çalışıyor, 'Sen bu yaşta dağa gitme' diyor. Ama annem 'Keçiler zarar görmesin' diye bakmaya gidiyor. Akşam ağabeyimin annemin hala gelmediğinden haberi oluyor. Akşam aramaya çıktık bulamadık. Sabah arama çalışmalarında jandarma komando arkadaşın birisi 'Turuncu muydu teyzenin giydiği kıyafet' diye sordu, kıyafetinin bir parçası çalıya takılmış. Ayşe Teyze diye seslendi. Kayalıkların içerisinde sıkışmış bir şekilde bulduk. Sağ olsun arama çalışmalarındaki ekipler, komşular ve köylüler hep birlikte kurtardı. Öğle saatlerinde oraya düştüyse hemen hemen 1 gün kalmış. Şu an sağlık durumu çok iyi, bilinci çok güzel. Ama ayak bileğinde biraz şişlik var. Durumuna bakacaklar, umarım kırık yoktur" diye konuştu.

'AKLI HALA KEÇİLERDE'

Annesiyle olay yerinde göz göze geldiklerini de anlatan Şahin, "İlk başta 'Ben böyleyim' dedi, güldü. Esprili bir şekilde güler misin ağlar mısın misali. Duruma baktım acı bir durum ama bizi güldürdü. Amca oğlunu gördü, 'Sen mi götürdün benim keçilerimi' dedi. Aklı hala keçilerde. Böyle keçi hastalığı var o yaşta" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
