Kaybolan Alzheimer Hastası Hüseyin Çomuk Bulundu

İzmir'in Beydağ ilçesinde 5 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası Hüseyin Çomuk, ekiplerin çalışmasıyla bulundu.

Aşağı Aktepe Mahallesi'nde oturan ve 8 Kasım'da evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Çomuk'un yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma, polis, Tire Arama Kurtarma Derneği (TAKED) ile AFAD ekiplerinin katılımıyla Çomuk'un bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Yaşlı adam, ekiplerce Beydağ Barajı yakınlarında bulundu.

Sağlık ekipleri tarafından Beydağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çomuk'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.