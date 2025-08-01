Kaybolan Adamın Cansız Bedeni Fındık Bahçesinde Bulundu

Kaybolan Adamın Cansız Bedeni Fındık Bahçesinde Bulundu
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Trabzon'un Araklı ilçesinde 10 gün önce kaybolan Metin Uzun'un cansız bedeni, evinden 4 kilometre uzaklıktaki fındık bahçesinde bulundu. Uzun'un, böbrek rahatsızlığı ve şizofreni hastalığı olduğu öğrenildi.

TRABZON'un Araklı ilçesinde 10 gün önce gezmek için evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Metin Uzun'un (65) fındık bahçesinde cansız bedeni bulundu.

Araklı ilçesi Yeşilçe Mahallesi'nde yaşayan Metin Uzun, 10 gün önce gezmek için evinden çıktı. İleri derecede böbrek rahatsızlığı ve şizofreni hastası olduğu öğrenilen Uzun eve geri dönmeyince yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgede polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler arama çalışma yürütürken, yakınları da çevreye afişler astı.

Yapılan çalışmalarda Uzun'un, evinden 4 kilometre mesafedeki fındık bahçesinde cesedi bulundu. Uzun'un cansız bedeni, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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