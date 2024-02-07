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Kayalıklarda mahsur kalan köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı

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Karabük'ün Eflani ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan köpek, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Çamyurt köyü Kayaaltı mevkisindeki kayalıklarda köpek sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen AFAD ve jandarma ekipleri, köpeği halat yardımıyla kurtardı. Köpek, Çamyurt Muhtarı Bayram Çelik'e teslim edildi.

Karabük'ün Eflani ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan köpek AFAD ekiplerince indirildi.

Çamyurt köyü Kayaaltı mevkisindeki kayalıklarda köpek sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Halat yardımıyla kayalıklara inen AFAD ekipleri, köpeği bulunduğu yerden kurtardı.

Köpek, Çamyurt Muhtarı Bayram Çelik'e teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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