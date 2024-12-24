Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçiler Kurtarıldı
Konya'nın Derebucak ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi, İHH Arama Kurtarma ekipleri tarafından kurtarılıp sahibine teslim edildi. Keçi sahibi, ekiplerin çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Konya'nın Derebucak ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı.
Çamlık Mahallesi'nde 3 keçinin sarp kayalıklarda mahsur kaldığı bilgisi üzerine İHH Arama Kurtarma Konya ve Beyşehir ekibi çalışma başlattı.
Ekipler, iple indiği bölgeden keçileri kurtararak sahibine teslim etti.
Keçi sahibi, ekiplere teşekkür etti.
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel