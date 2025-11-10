Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Adana'nın Feke ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan bir keçi, itfaiye ekibinin çalışmasıyla sahibine ulaştırıldı. İhbar üzerine olay yerine giden ekip, halat yardımıyla keçiyi kurtardı.
Seyir Tepesi mevkisindeki kayalıklardan çıkamayan keçisine ulaşamayan kişi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi yönlendirildi.
Ekibin halat yardımıyla kurtardığı keçi, sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel