Kayak yaparken ayağı kırıldı, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

Konya'da Aladağ Kayak Merkezi'nde kayak yaparken dengesini kaybedip düşen 21 yaşındaki Zeki Emir Tekeli, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

KONYA'da Aladağ Kayak Merkezi'nde kayak yaptığı sırada dengesini kaybedip düşmesi sonucu ayağı kırılan Zeki Emir Tekeli (21), ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Derbent ilçesindeki 2 bin 385 metre rakımlı Aladağ'daki kayak merkezine ailesiyle birlikte giden Zeki Emir Tekeli, kayak yaptığı sırada dengesini kaybedip düştü. Ayağında kırıklar oluşan Tekeli, kayak yaptığı noktada mahsur kaldı. Bunun üzerine jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. Tekeli'nin bulunduğu noktadaki arazi şartları ve kayak merkezi yolundaki yoğun trafik nedeniyle ambulans helikopter çağrıldı. Tekeli, ambulans helikopterle ile bölgeden alınarak Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
