Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 208 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Palandöken kayak merkezinde kar kalınlığı 208 santimetreye ulaşırken, diğer kayak merkezlerinde de çeşitli kalınlıklar kaydedildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları da belirlendi.
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 208 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 208, Kartalkaya'da 175, Keltepe'de 170, Sarıkamış'ta 166, Hakkari'de 159, Nemrut'ta 129, Palandöken 2'de 120, Yıldızdağı'nda 80, Ergan'da 71, Yıldıztepe'de 63, Erciyes'te 62, Ovacık'ta 60, Kümbet'te 51, Uludağ'da 47, Gevaş Abalı'da 42, Yedi Kuyular'da 39, Zigana ve Hesarek'te 23, Kartepe, Hazarbaba ve Süleymaniye'de 20, Murat Dağı'nda 18, Ilgaz'da 17, Yalnızçam ve Mersivan'da 15, Elmadağ'da 9, Denizli'de 8 ve Davraz'da 2 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|05.01.2026
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|S
|-8
|-3
|Kartalkaya
|PB
|0
|3
|Keltepe
|PB
|-7
|0
|Sarıkamış
|PB
|-10
|0
|Hakkari
|PB
|-13
|0
|Nemrut
|S
|-5
|-1
|Palandöken 2
|S
|-8
|0
|Yıldızdağı
|PB
|-6
|1
|Ergan
|PB
|-6
|3
|Erciyes
|PB
|-3
|6
|Gevaş Abalı
|S
|-9
|2
|Zigana
|GSY
|12
|19
|Hesarek
|PB
|-13
|0
|Kartepe
|PB
|3
|6
|Murat Dağı
|PB
|-4
|2
|Ilgaz
|PB
|-2
|3
|Yalnızçam
|S
|-24
|7
|Mersivan
|PB
|-4
|7
|Denizli
|ÇB
|-3
|4
|Davraz
|ÇB
|-2
|3