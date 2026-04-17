Haberler

Kayak kazasında çenesi kırıldı, tedavi sürecinde hayali olan kitabı yazdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta geçirdiği kayak kazası sonrası çenesi kırılan 20 yaşındaki Fatmanur Öztürk, tedavi sürecinde yazdığı 'Denekler ve Deneyler' adlı kitabıyla hayallerini gerçeğe dönüştürdü. Kitabının baskısını baristalık yaparak elde ettiği gelirle gerçekleştiren Öztürk, sanat ve edebiyatla dolu bir yaşam sürüyor.

KARS'ta geçen yıl geçirdiği kayak kazası sonucu çenesi kırılınca yaklaşık 2 ay konuşamayan Fatmanur Öztürk (20), kalemine sarıldı. Sağlık Lisesi'nde okurken TÜBİTAK'ın lise öğrencilerine yönelik düzenlediği proje yarışmasına katılan Öztürk, hazırladığı çalışmasını kitaba dönüştürdü. 'Denekler ve Deneyler' ismini verdiği kitabını tedavi sürecinde kaleme alan Öztürk, baskısını da baristalık yaparak kazandığı parayla yaptırdı.

Kars'ta yaşayan Öztürk ailesinin 4 çocuğundan en büyüğü olan Fatmanur Öztürk'ün, 29 Ocak 2025'te Sarıkamış Kayak Merkezi'nde geçirdiği kaza sonrası çenesi kırıldı. Yaklaşık 2 ay süren ameliyat ve tedavi sürecinde konuşamayan Öztürk, hayali olan kitap yazmaya karar verdi. Sağlık Lisesi'nde okurken TÜBİTAK'ın lise öğrencileri arasında düzenlediği proje yarışmasına katıldığı 'İnsan beynine belirli seviyelerde elektrik voltajı gönderilirse insan beyninde gelişebilecek farklı fonksiyonlar' konulu kurgusunu kaleme alan Öztürk, tedavi süresince kitabını tamamladı. Öztürk, projesinden yola çıkarak kurguladığı kitabında yazdığı karakter 'Prof. Dr. Mikhail'in bilimsel çalışmaları ve bu çalışmalara kendi kızını dahil etmesiyle gelişen olayları konu aldı.

'HAYATA TUTUNMAK İÇİN KALEME SARILDIM'

Öztürk, kitabın baskısını da iyileştikten sonra bir iş yerinde baristalık yaparak kazandığı parayla yaptırdı. Baristalık yapmaya devam eden genç yazar, geçirdiği ciddi bir kayak kazasında çenesinin kırılmasıyla başlayan süreçte yaşadığı yalnızlığa karşı kitap yazmaya karar verdiğini söyledi. Konuşmakta, yemek yemekte ve sosyal hayata katılmakta zorlandığı için evde izole bir yaşam sürmek zorunda kaldığını anlatan Öztürk, bu süreçte hayata tutunmak için kaleme sarıldığını söyledi.

Yaklaşık bir yılda yazımını tamamladığı kitabı kafede çalışarak elde ettiği gelirle bastırdığını belirten Fatmanur Öztürk, ilk etapta 250 adet olan kitabının birçok satış platformunda okurlarla buluştuğunu ifade etti. Rus edebiyatına özel bir ilgisi olduğunu ifade eden Öztürk, özellikle Fyodor Dostoyevski gibi önemli yazarların eserlerinden etkilendiğini söyledi. Bu ilgi doğrultusunda Rusça öğrendiğini belirten Öztürk, disiplinli ve üretken bir sanat anlayışını benimsediğini ifade etti.

Sanal medyadan uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Fatmanur Öztürk, kitap okuma, resim yapma, piyano ve gitar çalma gibi sanatsal faaliyetlerle ilgileniyor. Aynı zamanda opera eğitimi aldığını belirten genç yazar, ileride sahneye çıkmayı hedeflediğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

