Haberler

Buz tutan gölde patenle kaydı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da kayak antrenörü Canser Atila, ailesiyle birlikte Dumanlı Tabiat Parkı'nda buz pateni yaparak güzel anlar yaşadı. Sıfırın altında 9 dereceye düşen sıcaklıkta gölün yüzeyi buzla kaplandı.

ERZİNCAN'da kayak antrenörü Canser Atila, ailesi ile birlikte gezmeye gittiği Refahiye'de Dumanlı Tabiat Parkı'ndaki göl üzerinde buz pateni yaptı.

Kent merkezine 70 kilometre uzaklıkta bulunan Refahiye ilçesindeki Dumanlı Tabiat Parkı'nda kar yağışı ile birlikte güzel görüntüler oluştu. Sıcaklığın sıfırın altında 9 dereceye düştüğü bölgede Dumanlı Tabiat Parkı'ndaki göl de buz tuttu. Buz kalınlığının 10 santimetreyi geçtiği gölü gezen kayak antrenörü Canser Atila, buz pateni yaptı.

Buz tutan gölde paten yaptığı görüntüleri kayıt altına alan Canser Atila, 'Dumanlı Yaylası'nda Refahiye'deyiz. Göl çok güzel donmuş. Muhteşem bir görüntü var. Harika" dedi.

Haber: Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Savcılık ifadesinde ortaya çıktı! Saran'a Cebeci ile arasındaki geçen diyalog soruldu

Saran'ın ifadesinde çarpıcı detay: Bana gelirken ot getirmeyi unutma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Bomba elimde patladı

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Bomba elimde patladı
Bakan Güler sürpriz çalışmayı duyurdu: Askerlikte devrim gibi yenilik

Askerlikte devrim gibi yenilik
Güllü'nün kızı Tuğyan tutuklandıktan sonra ilk kez konuştu

Güllü'nün kızı Tuğyan tutuklandıktan sonra ilk kez konuştu
Bugün İslam alemi için 33 yıl sonra bir ilk yaşanıyor

Bugün İslam alemi için 33 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
Sergen Yalçın'dan olay sözler: Bomba elimde patladı

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Bomba elimde patladı
Beşiktaş taraftarından Rafa Silva'ya tepki

Çaykur Rizespor karşısında hayatının şokunu yaşadı
CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır'dan Özgür Özel'e ağır gönderme

CHP'den istifa eden vekilden Özel'e ağır gönderme! Lanet okudu
Kuyumcu, kendisine getirilen bir çanta altını kabul etmedi: Bu vebali alamam

Kuyumcu, kendisine getirilen bir çanta altını kabul etmedi
Almanya'nın Fürth kentinde yaşayan 36 yaşındaki kadın, tren altında kalarak hayatını kaybetti

Almanya'da bir Türk, trenin altında kalarak hayatını kaybetti
'Baba tahliye' mesajı paylaşan 13 yaşındaki çocuk yeniden tutuklandı

Akranının başını taşla ezen 13 yaşındaki çocuğun özgürlüğü kısa sürdü
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gücüm tükendi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Tükendim
Savcılığa ifade veren Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Suç işlemedim

Sadettin Saran'dan olay yaratacak ilk sözler: Başkaları gibi kaçmayız
Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isme daha yakalama kararı
title