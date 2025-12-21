Buz tutan gölde patenle kaydı

ERZİNCAN'da kayak antrenörü Canser Atila, ailesi ile birlikte gezmeye gittiği Refahiye'de Dumanlı Tabiat Parkı'ndaki göl üzerinde buz pateni yaptı.

Kent merkezine 70 kilometre uzaklıkta bulunan Refahiye ilçesindeki Dumanlı Tabiat Parkı'nda kar yağışı ile birlikte güzel görüntüler oluştu. Sıcaklığın sıfırın altında 9 dereceye düştüğü bölgede Dumanlı Tabiat Parkı'ndaki göl de buz tuttu. Buz kalınlığının 10 santimetreyi geçtiği gölü gezen kayak antrenörü Canser Atila, buz pateni yaptı.

Buz tutan gölde paten yaptığı görüntüleri kayıt altına alan Canser Atila, 'Dumanlı Yaylası'nda Refahiye'deyiz. Göl çok güzel donmuş. Muhteşem bir görüntü var. Harika" dedi.

Haber: Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN,