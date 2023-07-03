Elazığ'da bulunan Kaya Karakaya Barajı'nda yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu. Balıkların neden öldüğü bilinmezken, yetkililer balık tutulmaması ve ölü balıkların yenmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Kaya Karakaya Barajı'nda telef olan balıklar kıyıya vurdu

ELAZIĞ - Elazığ'da bulunan Kaya Karakaya Barajı'nda yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu.

Elazığ-Bingöl karayolu sınırlarında bulunan Kaya Karakaya Barajı'nda, yüzlerce ölü balığın kıyıya vurulduğu görüldü. Balıkların neden öldüğü bilinmezken, yetkililer barajdan balık tutulmaması ve özellikle kıyıya vuran ölü balıkların yenmemesi konusunda uyarılarda bulundu. Baraj sahası yakınında bulunan balık işletmeleri, ölü balıkların neden kıyıya vurulduğuyla alakalı inceleme başlatılmasını istiyor.