Kaya Clinique'den, öneriler: Cildinizi korumak için ne yapmalısınız?

Kaya Clinique uzmanları, cilt sağlığı konusunda önemli önerilerde bulundu. Özellikle güneş hasarından korunmak için cilt tipine uygun güneş koruyucularının kullanımının önemine dikkat çeken Kaya Clinique'teki uzman doktorlar, günlük yaşamda yapılan sağlıklı tercihlerin de cilt sağlığına etkisinin büyük olduğunu vurguladı.

Kaya Clinique uzmanları, cildin güneş hasarından korunması için en önemli rutinin güneş koruyucularının kullanımı olduğunu belirtti. Güneş koruyucularının çevresel faktörlerin neden olduğu hasarları önlediğini ve cildi koruyarak sağlıklı yaşlanmaya katkı sağladığını ifade etti. Uygun faktör seçimi, doğru uygulama ve düzenli yenileme, güneş koruyucularının etkinliğini artırırken, kapalı alanlarda da güneş koruyucu kullanımı önerilmektedir.

DÜZENLİ BAKIM ÖNEMLİ

Cilt sağlığı konusunda dikkat edilmesi gereken birçok faktörün olduğu ve güneş hasarından korunmanın da bunlardan biri olduğunu vurgulayan Kaya Clinique uzmanları, önerileri doğrultusunda yapılan düzenli bakım ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla, cilt sağlığının korunabileceği belirtti. Kişinin cilt tipine uygun yaptığı düzenli bakımın cilt bariyerini korumada önemli olduğunu belirten uzmanlar, cilt tipine uygun olmayan ürünlerin kullanımının ise kalıcı hasarlar oluşturabileceğini vurguladı.

YETERLİ SU TÜKETİMİ CİLDİ GÜZELLEŞTİRİYOR

Kaya Clinique uzmanlarının önerilerine ek olarak, sigara ve alkol tüketiminin bırakılması, yeterli miktarda su tüketimi, sağlıklı beslenme ve cilt tipine uygun ürünlerin kullanımının cilt sağlığına olumlu etkisi olduğu belirtildi. Cilt sağlığı için düzenli bakım ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yanı sıra, güneş hasarından korunmanın da büyük önem taşıdığına dikkat çekildi. Güneş koruyucularının etkinliğini artırmak için doğru ürün seçimi, uygun uygulama ve düzenli yenileme yapılması gerektiği ifade edildi.

CİLT TAHRİŞİNDEN KAÇINILMALI

Günümüzde cilt bakımı ile ilgili birçok markanın kendi ürününü çıkarttığını ve bu ürünlerin bazılarının cildi tahriş edecek içerikler ile yapılmış olmasına dikkat çeken uzmanlar, bu konuda tüketicileri uyardı.