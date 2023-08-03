- Kavurucu sıcakta çalışan asfalt emekçilerine serinleten ikram limon dondurması

ADANA - Adana Kozan'da aşırı sıcaklarda asfalt serimi yapan belediye işçileri, zorlu mesailerini sürdürürken belediye başkanı işçilere limon dondurması ikram ederek teşekkür etti.

Afrika'dan gelen Eyyam-i Bahur sıcaklarının en çok etkilediği illerden Adana'da dışarda çalışanların mesaileri iyice zorlaştı. Kozan ilçesinde de sıcak asfaltın dökümü yapan işçilerin zorlu mesai de iyice kavurucu oldu. Buna rağmen çalışmalarını sürdüren işçilere Kozan'ın yerel dondurması olarak bilinen limon dondurması ikram edildi. Kozan Belediyesi Şantiye Şefi Saycan Say, asfalt döküm esnasında yaklaşık 200 derece sıcaklıkta çalışan işçilere Belediye Başkanı Kazım Özgan'ın yolladığı limon dondurmasını ikram ederek teşekkür etti.

Asfalt döküm işleminin zorluğunu anlatan Şantiye Şefi Saycan Say, "Tufanpaşa Mahallesi İmamhatip sokakta asfalt çalışmamız var. Tabii havalar çok sıcak termometre 40'ın üstünde ama nem ile birlikte 50 derece oluyor. Asfaltın kendi sıcağı da ekleyince sıcaktan durulmuyor. Havaların da ısınmasıyla yanar günlerin içerisinde şartlar daha da zorlaştı. Kozan Belediye Başkanımız Kazım Özgan'ın talimatıyla ilçemizin yerel meşhur limon dondurmasını geldi, biz de personellerimize dağıttık"dedi.

Asfalt 200 derece sıcaklıkta

Asfalt işinde çalışanların çok büyük fedakarlık gösterdiğine değinen Say," Yaklaşık 200 derece olan bu sıcak asfaltı yollarımıza dökmekteler. Asfalt işçilerimizin bu fedakarlıklarının farkındayız. Moral ve motivasyonlarına katkı sağlamak amacıyla bugün onlarla birlikteyiz. Çalışanlarımıza dondurma ikram ettik. Moral ve motivasyonumuzu artıracak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Kozan ilçemizi değiştirmeye ve dönüştürmeye devam edeceğiz. Kozan da asfaltsız yol kalmayacak sloganıyla çıktığımız yolda asfaltsız sokak bırakmayacağız" şeklinde konuştu.

Sahada çalışanlardan İbrahim Küpeli ise " Kozan Belediyesinde asfalt işinde çalışıyorum. Asfalt yapıp yolları güzelleştiriyoruz. Kazım başkanımıza teşekkür ederiz. 200 derece asfalt sıcağında çalıştığımız için bizlere dondurma göndermiş. Hem dondurma yiyor hem de çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.