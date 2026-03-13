Haberler

Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk

Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de belediye aşevinde dağıtılan kavurmadaki etin yarış atına ait olduğu skandalının ardından atın sahibi sessizliğini bozdu. Yarış hayatı sona eren atını bağışladığını ifade eden at sahibi Suat Topçu, "Hayır yapmaya uğraşırken kötülüğe vesile olduk. Benim hatam devrini yapmadan bağışlamak oldu" dedi.

  • DNA analizleri, Mersin'deki aşevinde dağıtılan kavurmadaki etin Adana Yeşiloba Hipodromu'nda koşan ve üç birinciliği bulunan Smart Latch isimli kısrağa ait olduğunu belirledi.
  • Atın sahibi Suat Topçu, atı resmi devrini yapmadan sahiplendirdiğini ve bunun bir hata olduğunu kabul etti.
  • Mersin Büyükşehir Belediyesi, aşhaneye et alımlarının açık ihale yöntemiyle ve resmi denetim süreçlerine uygun olarak gerçekleştirildiğini açıkladı.

Mersin’de belediyeye bağlı aşevinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılan kavurmada at eti çıkmasıyla gündeme gelen skandalla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. DNA analizleri sonucu etlerin Adana Yeşiloba Hipodromu’nda koşan ve üç birinciliği bulunan Smart Latch isimli kısrağa ait olduğu belirlenirken, atın sahibi Suat Topçu yaşananlara ilişkin sessizliğini bozdu.

İlgili Haberler
Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktıBelediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı

"HAYIR YAPMAK İSTERKEN KÖTÜLÜĞE VESİLE OLDUK"

Topçu, olaydan büyük üzüntü duyduğunu belirterek atı yarış hayatının ardından damızlık yapmak amacıyla çiftliğe götürdüklerini söyledi. Veteriner kontrollerinde kısrağın rahminde sorun bulunduğunun ortaya çıktığını aktaran Topçu, bu nedenle damızlık olamayacağının kendilerine bildirildiğini ifade etti.

Atı sahiplendirmek istediklerini anlatan Topçu, nakliyeci aracılığıyla Osmaniye’de insanların hobi amaçlı at bindiği bir çiftliğe gönderdiğini belirtti. Yaklaşık 15-20 gün önce Tarım İl Müdürlüğü Atçılık Şubesi’nden arandığını söyleyen Topçu, olayın ardından resmi ifade verdiğini ve sorumluların bulunmasını istediğini dile getirdi.

Milliyet'te konuşan ve yaşananlarla ilgili üzüntüsünü dile getiren Topçu, “Hayır yapmaya uğraşırken kötülüğe vesile olduk” dedi.

"HATAM DEVRİNİ YAPMADAN BAĞIŞLAMAK OLDU"

Atın resmi devrini gerçekleştirmeden sahiplendirmesinin hata olduğunu kabul eden Topçu, “Benim hatam atın satışını yani devir işlemini yapmadan bağışlamak oldu. Suçlu kimse ortaya çıkarılsın” dedi.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada ise "Aşhanemize yapılan et alımları ile ilgili bazı basın yayın organlarında çıkan haberler üzerine açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Aşhanemize et teminleri açık ihale yöntemi ile doğranmış et şeklinde alınmakta olup, belediyemizin ihalesini alan firma birçok kamu kurum ve kuruluşu ile özel sektöre de halihazırda et tedariki yapan bir firmadır. Belediyemize yapılan et teslimleri, resmi denetim süreçlerine ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Et alımları; Tarım İlçe Müdürlüğü mezbaha sorumlu veteriner hekiminin gözetimi ve onayıyla düzenlenen Mezbaha Kesim Raporu esas alınarak ve kameralar gözetiminde yapılmaktadır. Ortaya atılan iddiaların 04 Şubat 2026 tarihinde tarafımıza ulaşmasının ardından süreç yeniden incelenmiş; mevcut belgelere ek olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nün analiz sonuçları her alım için talep edilmiştir. Tedarik süreci, resmi laboratuvar analizleri doğrultusunda yürütülmektedir. Belediyemiz, halk sağlığını her şeyin üzerinde tutmakta, tüm işlemlerini ilgili mevzuat ve resmi denetimler çerçevesinde sürdürmektedir" denildi.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMehmet Anıl Mete:

At eti yemek Türk kültüründe olan ama Arap kültüründe yer almayan bir beslenme biçimidir...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVEFA:

iyilikten maraz doğar ,cehenneme giden yol iyi niyet taşları ile döşelidir!

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüşünen adam:

Dedi cahil. Kötü niyetli olmadığını nereden biliyorsun. Her söylenen doğru mu.

yanıt5
yanıt0
Haber YorumlarıLeven Ergün:

BI SAKAL ATMISLARDIR ONA

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN OSMANİYE:

nereden biliyorsun iyilik yaptığını yanında mıydın

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

atın etini vefaya da yedirmişler o yüzden kişniyor

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıOsman Oflaz:

iyi olmuş at eti haram değil zaten

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin ile Kuzey Kore arasında 6 yıl sonra ilk yolcu treni seferi yapıldı

6 yıl sonra bir ilk! Savaş sürerken kritik adımı duyurdular
Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı'nın durumu ağırlaştı

Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı'dan korkutan haber
Macron: Irak'taki askeri üsse saldırıda bir askerimiz hayatını kaybetti

Savaşta korkulan oluyor
Kiliseden 11 milyon TL çalıp genelevde yiyen piskopos görevden alındı

Kiliseden milyonlar çalıp genelevde yiyen piskopos için karar verildi
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı

Korkulan oldu!
Fenerbahçe'yi eleyen Pereira'nın Nottingham Forest'ı milli yıldızımıza boyun eğdi

Fenerbahçe'yi eleyen Pereira, milli yıldızımıza boyun eğdi
Çin ile Kuzey Kore arasında 6 yıl sonra ilk yolcu treni seferi yapıldı

6 yıl sonra bir ilk! Savaş sürerken kritik adımı duyurdular
Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı'nın durumu ağırlaştı

Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı'dan korkutan haber
Macron: Irak'taki askeri üsse saldırıda bir askerimiz hayatını kaybetti

Savaşta korkulan oluyor