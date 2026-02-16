Kavuncu'dan Akın Gürlek'in Adalet Bakanı Olarak Atanmasına Tepki: "Bu Atama Adeta Yeni Bir Dönemin Başlangıcıdır"

(ANKARA) - İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, "İBB soruşturmasını başlatan davayı hazırlayan savcı, yeni Adalet Bakanı. Davayı açan kişi mahkeme süreci henüz başlamadan davayı yürütecek hakimlerin başına geçmiş oldu. Aynı zamanda bu kişi olası kararlara dair bütün itiraz makamlarının da başında yer alıyor. Yani size dava açan, sizinle ilgili kararı verecek makamın üstünde ve karara itiraz edeceğiniz makamların da başında yer alıyor. Böyle bir süreçten hukuk çıkmasını beklemek mümkün müdür? Bu atama adeta yeni bir dönemin başlangıcıdır ki görünen o AK Parti iktidarı yargıyı, siyaseti dizayn etmek için ve bir araç haline getirmek üzere bu atamayı yapmış" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, partisinin Başkanlık Divanı Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, toplantıda İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Ramazan programını detaylandırdıklarını belirterek, "Şimdiden perşembe ilk gününü idrak edeceğimiz Ramazan'ın bütün milletimize hayırlı olmasını, hayırlara vesile olmasını ve bereketli olmasını sizler aracılığıyla diliyoruz" dedi.

Kavuncu, Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek'e yönelik eleştirilerini şöyle sıraladı:

"Kendisine muhalif herkese gözdağı veren, gözdağı verirken yargıyı sopa gibi kullanan bir iktidar var. İktidar biz bu tespiti yaptığımızda buna itiraz ediyor. Ancak bakanlığa yaptığı atamayla bu tespiti adeta tescillemiş oldu. Bugünün Adalet Bakanı, İBB soruşturmasını başlatan davayı hazırlayan savcı. Davayı açan kişi mahkeme süreci henüz başlamadan davayı yürütecek hakimlerin başına geçmiş oldu. Aynı zamanda bu kişi olası kararlara dair bütün itiraz makamlarının da başında yer alıyor. Yani size dava açan, sizinle ilgili kararı verecek makamın üstünde ve karara itiraz edeceğiniz makamların da başında yer alıyor. Böyle bir süreçten hukuk çıkmasını beklemek mümkün müdür? Bu atama adeta yeni bir dönemin başlangıcıdır ki görünen o AK Parti iktidarı yargıyı, siyaseti dizayn etmek için ve bir araç haline getirmek üzere bu atamayı yapmış."

"Adalet Bakanı'ndan tarafsız davranacağı ümidini taşımak mümkün mü"

Adalet Bakanı atandıktan sonra AK Parti'nin düzenlediği bir organizasyona katıldı. Orada Cumhurbaşkanı dedi ki 'inşallah AK Parti iktidarının 23. döneminde adaletin yüzyılı Türkiye yüzyılı olacak'. Yetmedi Cumhurbaşkanının ana muhalefet partisine yapmış olduğu eleştirileri ve bu eleştirileri içeren konuşmasını Adalet Bakanı ayakta alkışladı. Bu şekilde hareket eden bir Adalet Bakanı'ndan tarafsız davranacağı ümidini taşımak mümkün müdür? Birçok hukuki sorun ve birçok hukuksuzluk ortada duruyor. Bu saydığım sebeplerden dolayı, bu atamayla ilgili çok ciddi tepkiler ve tartışmalar oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir vatandaşı bu bakanın iktidarla ilgili önüne bir dosya geldiğinde tarafsız davranacağını düşünmüyor. Yine hiçbir vatandaşımız bu bakanın önüne muhalefetle ilgili gelecek bir dosyada objektif davranacağına dair bir duygu sahibi değil. Bu atamayla adalete olan son güven kırıntısı da yok edilmiş durumda. Önümüzde çok kritik bir süreç var. Parti kapatma, umut hakkı, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında teröristlerin entegrasyonu için atılması gereken hukuki adımlar ve birçok kritik konu gündeme gelecek. Bu atamayla iktidar 'Türkiye Parti Devleti' olgusunun varlığını bir kez daha güçlendirmiştir. Her konuda talimat Cumhurbaşkanından geliyor. Her konuda onay Cumhurbaşkanından bekleniyor.

"AK Parti iktidarının Türkiye'ye getirdiği son nokta partileşmiş bir devlet"

Parti devletleri Ortadoğu'da yaşanan kaosun altındaki asli sebeplerdir. Bunu görmek iyi olur. Bütün bunların sorumlusu bu mevcut Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemidir. 25 yıllık AK Parti iktidarının Türkiye'ye getirdiği son nokta partileşmiş bir devlet. Her geçen gün normalleşen şiddet, sıradanlaşan rüşvet ve siyasi makamların suistimal edildiği, yandaşa, eşe, dosta kaynakların peşkeş çekildiği, nepotizmin artık kanıksandığı, kanunlara uyan vatandaşın adeta enayi yerine konduğu bir Türkiye yaratmıştır bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi."

'Özlük haklarını vermeyip imkanları kısıtlanan bir Emniyet Teşkilatı ile karşı karşıyayız'

Kavuncu, son yıllarda artan polis intiharlarına değinerek, yıl başından bu yana 10 polisin intihar ettiğini söyledi. Kavuncu, "Resmi verilere göre 2024 yılında tam 73 polis memuru intihar ederek yaşamına son verdi. Her 5 günde bir polisimiz intihar etmiş. 2025 yılında durum daha da vahim hale geliyor ve toplam intihar sayısı 93'e yükseliyor. Bu sefer her 4 günde bir bir polisimiz intihar etmiş. Özlük haklarını vermeyip imkanları kısıtlanan bir Emniyet Teşkilatı ile karşı karşıyayız. Bu şartlar altında ekonomik olarak geçinemeyen polislere başta maalesef sanal kumar olmak üzere birçok alternatif ve suça yönelmelerine yol açacak bir zemin de hazırlanmış oluyor. Mobbinge, baskıya, yıldırmaya, sürgünlere hiçbir şekilde çözüm bulamayan bu sistem polislerimizi böyle bir duruma düşürüyor" ifadelerini kullandı.

Kavuncu, TBMM'ye sunacakları siyasi etik yasasına değinerek, "İyi Parti olarak biz Etik Yasası üzerinde çalışıyoruz. Meclise getireceğiz. Bakalım göreceğiz orada hep beraber iktidarın, siyasi partilerin tutumu burada ne olacak" dedi.

"Çocuklarımız güvende değil"

Kavuncu, çetelerle ilgili olarak, "Çocuklarımız güvende değil, sokaklar güvende değil. Son birkaç yıldır sesini duyurmaya çalışan, çocuğu katledilmiş ailelere ses olmaya çalışıyoruz. Bir ülkede çocuklar böyle katledilirse o ülkenin varacağı yer yıkımdır. Bütün bunlar olurken bu çeteler bir araya geliyor, kartelleşiyor, birliktelik kuruyorlar. Sadece şiddet değil, sanal bahis, uyuşturucu, hırsızlıklar ve bunun gibi birçok suçla bir suç ekosistemi oluşturulmuş durumda. Bunun karşısında ne yapacağız? Her şeye anlayışla yaklaşalım aman meseleyi büyütmeyelim. Hatta daha da acısı gerekirse acılı bir anneyi hedef gösterelim tavrında olan insanlar var. Aynı şey sizin başınıza geldiğinde ne yaparsınız? Sadece bu soruyu kendinize sorun. Allah kimseye bu acıyı, bu acıları yaşatmasın" diye konuştu.

Kavuncu, Rudaw TV'nin geçtiğimiz hafta İYİ Parti'nin yayınladığı reklam filmindeki kriminal karakterlerin Kürt olduğunu iddia etmesine değinerek, "Bize 40 yıl da baksanız ayrımcılığın zerresini bulamayacaksınız. Videoya bakıyorsunuz bu şahısların Kürt olduğuna dair hiçbir ibare, gösterge yok. Olmaz olamaz da" ifadelerini kullandı.